Multidisciplinaire demonstratie 112GroningenDag, hulpdiensten werken samen bij realistisch verkeersongeval

Groningen – Tijdens de 112GroningenDag kregen bezoekers een indrukwekkende kijk achter de schermen van het werk van de hulpdiensten. Brandweer Woldendorp nam samen met de politie, ambulance en andere betrokken diensten deel aan een grote multidisciplinaire demonstratie, waarbij een realistisch verkeersongeval werd nagebootst.

In het scenario raakte een voertuig betrokken bij een achtervolging. De politie en douane hadden de auto al op het spoor vanwege een verdenking van een drugszaak. Tijdens de achtervolging verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte het voertuig. De bestuurder raakte hierbij bekneld in de auto.

De bijrijder stapte uit het voertuig en zorgde voor een dreigende situatie richting de politie. Nadat de verdachte was aangehouden en de situatie veilig was verklaard, konden de brandweer en ambulance starten met de hulpverlening.

De brandweer zorgde ervoor dat er ruimte werd gemaakt rondom het voertuig, waarna de ambulance het slachtoffer veilig uit de auto kon bevrijden en verdere medische zorg kon verlenen. De demonstratie liet goed zien hoe belangrijk de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten is en dat veiligheid altijd voorop staat.

Emiel de Vries van Brandweer Woldendorp kijkt terug op een geslaagde demonstratie tijdens de 112GroningenDag. “Wij hebben als Brandweer Woldendorp een ontzettend leuke dag gehad op de 112GroningenDag. De demonstratie was ontzettend leuk om aan de buitenwereld te laten zien wat ons werk inhoudt, waarvoor we bepaalde dingen doen en om mensen daar meer inzicht in te geven.”

Tijdens de demonstratie liet Brandweer Woldendorp zien welke rol de brandweer heeft bij een verkeersongeval en hoe er samen wordt gewerkt met de andere hulpdiensten. “Voor zoveel publiek een demonstratie geven is super leuk. Het is mooi om je werk als vrijwilliger te laten zien en mensen mee te nemen in wat wij als brandweer doen.”, vertelt de Vries. De samenwerking tussen de verschillende disciplines maakte de demonstratie volgens Brandweer Woldendorp extra waardevol. Door samen op te treden konden bezoekers zien hoe politie, brandweer en ambulance gezamenlijk handelen tijdens een incident.

“Brandweer Woldendorp kijkt terug op twee hele mooie demonstraties die wij samen met de politie en ambulance hebben gedraaid. Het was mooi om te laten zien hoe de hulpdiensten samenwerken.”

Naast het terugkijken op deze geslaagde dag is Brandweer Woldendorp ook op zoek naar enthousiaste mensen die het team willen versterken. Lijkt het jou mooi om brandweervrijwilliger te worden en iets te betekenen voor de omgeving?

Woon jij in de buurt van Woldendorp en wil jij brandweerman of brandweervrouw worden? Dan komt Brandweer Woldendorp graag met jou in contact. Aanmelden kan via deze link

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