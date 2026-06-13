112GroningenDag vandaag in Martiniplaza, kom jij ook?

Groningen – Vandaag vindt de 112GroningenDag plaats in Martiniplaza in Groningen.

Tijdens het evenement zijn verschillende hulpdiensten aanwezig, waaronder de brandweer, ambulancezorg, Douane, Defensie, Justitie en de Reddingsbrigade. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken en meer leren over veiligheid en hulpverlening.

De 112GroningenDag is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kaarten kosten €6,50 in de voorverkoop. Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 13 juni 2026

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Voorverkoop € 6,50 p.p. | kinderen t/m 4 jaar gratis

Kassa € 6,00 p.p. | kinderen t/m 4 jaar gratis, cash kan ook.

Betalen: Binnen Martiniplaza bij horeca is het uitsluitend mogelijk om met pinpas (cashless) te betalen.

Stadjerspas: €2,50 p.p.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en Subsponsor 101BHV.nl.

Koop uw e-tickets via deze link: https://www.martiniplaza.nl/nl/agenda/112-groningendag

Zien we jou vanmiddag? Scan de QR op de poster hieronder. Tot 16:45 uur demonstraties op het demoveld.

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