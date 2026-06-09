Nog een verdachte in beeld van ernstige mishandeling in supermarkt

Groningen – De politie heeft opnieuw een verdachte in beeld van de zware mishandeling die afgelopen januari plaatsvond in een Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde vorige week aandacht aan de zaak en toonde beelden van vier van de vijf verdachten. Kort na de uitzending meldde één van de verdachten zich bij de politie. Afgelopen vrijdag kon de politie op basis van binnengekomen tips nog een tweede verdachte identificeren.

Maandagmiddag maakte de politie bekend dat ook een derde verdachte inmiddels is herkend. “We hebben tientallen tips ontvangen”, laat de politie weten. “Ongeveer 25 daarvan waren zeer concreet. Dankzij deze informatie beschikken we nu over voldoende gegevens over deze verdachte. Daarom hebben we ook zijn foto offline gehaald.”

Hierdoor staat nog slechts één verdachte met foto op de website van de politie (zie foto staat onderaan dit bericht). De politie blijft nadrukkelijk op zoek naar informatie over deze laatste verdachte. Mensen die relevante informatie hebben over de mishandeling of de betrokkenen kunnen contact opnemen via 0900-8844. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

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