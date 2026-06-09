Politie zoekt getuigen van zware mishandeling bij station Baflo

Baflo – De politie onderzoekt een zware mishandeling die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden bij het treinstation aan de Stationsstraat.

Het incident zou hebben plaatsgevonden tussen 02.34 uur en 03.11 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie komt graag in contact met getuigen en mensen die beschikken over camerabeelden, zoals deurbel-, beveiligings- of dashcambeelden uit de omgeving van het station. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.

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