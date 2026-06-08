Auto vliegt in brand op Mensumaweg in Tolbert

Tolbert – Op de Mensumaweg in Tolbert is de brandweer van Leek vanochtend ter plaatse gekomen na aanleiding van een melding van een voertuig brand.

Een automobilist ontdekte tijdens het rijden dat er rook door de ventilatie heen kwam. Hierop is de man gestopt langs de weg. Binnen enkele seconden vloog de auto in brand, waarna 112 is gebeld. Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van het voertuig in lichter laaie.

De brandweer heeft een blussing gestart. De rook van de brand was in de omgeving goed zichtbaar. Inmiddels is de brand uit en moet het voertuig opgehaald worden door een Berger. Het verkeer ondervindt hinder, omdat de weg tijdelijk is afgesloten.

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