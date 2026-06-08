Politieke partijen vragen opheldering toename incidenten opvang Spilsluizen

Groningen – De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie willen van het college weten hoe het aankijkt tegen de toename van incidenten en de veiligheidsdruk rond de daklozenopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen ingediend zegt Oogtv.nl.

“Rond de dagopvang zijn de afgelopen tijd opnieuw ernstige incidenten geweest en blijven meldingen binnenkomen van overlast, geweld, intimidatie, drugshandel en gevoelens van onveiligheid,” zegt raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen. “Omwonenden, ondernemers en voorbijgangers ervaren dat de druk op de omgeving verder toeneemt.”

De afgelopen weken haalden meerdere incidenten het nieuws. Zo moest de politie onlangs met meerdere agenten optreden tegen een agressieve man die passanten lastigviel en fietsen omver schopte. Vorige week liep bovendien een conflict tussen een 24-jarige vrouw en een man uit de hand. Waar de politie sprak van een bedreiging met een schaar, verklaarden omwonenden tegenover stadsblog Sikkom dat er ook een vuurwapen zou zijn getoond en gericht. Meer op Oogtv(door: Sebastiaan Scheffer)

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