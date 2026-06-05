Omstanders verlenen eerste hulp na motorongeval in Midwolde

Midwolde – Op de rotonde van de Hoofdstraat, de Midwolderweg en de Oude Postweg heeft vanavond een ongeval plaatsgevonden.

Een motorrijder reed in de richting van Leek. Op de rotonde kwam de man door onbekende oorzaak ten val. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren hebben hun auto dwars op de weg gezet en hebben eerste hulp verleend.

De politie en ambulancedienst kwamen met spoed naar de ongeval locatie. Het ambulancepersoneel heeft de zorg over het slachtoffer overgenomen. De politie heeft de afzetting verzorgd. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis. Een Berger komt de motor ophalen.

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