Ernstig eenzijdig ongeval bij Noordlaren

Noordlaren – In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er op de kruising Lageweg nabij Noordlaren een ernstig eenzijdig auto ongeluk plaatsgevonden.

Hulpdiensten waaronder brandweer, ambulance en MMT kwamen ter plaatste voor hulpverlening. Een auto was frontaal tegen een boom gebost.

De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit de auto begeleidt en daarna met ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd op het voertuig. Deze raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk.

De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Op de plek van het ongeluk regent het hevig.

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