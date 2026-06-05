Damster (33) krijgt 30 maanden cel voor vuurwerk door brievenbus

Groni9ngen – De rechtbank in Groningen heeft een 33-jarige man uit Appingedam veroordeeld tot 30 maanden cel voor ernstig geweld tegen zijn ex-partner. Daarnaast krijgt hij een contact- en locatieverbod en moet hij ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen.

Op 23 augustus 2025 stak de man een cobra af in de brievenbus van de woning van zijn toenmalige partner in Groningen. Diezelfde dag mishandelde hij haar door haar te slaan en te schoppen. Daarbij raakte zij gewond. Ook vernielde hij haar telefoon en nam haar Apple Watch mee.

In november 2025 ging het opnieuw mis. In Appingedam sloeg hij de vrouw in het gezicht, waardoor zij onder meer tanden verloor en ernstig letsel opliep.

Volgens de rechtbank was sprake van een korte maar zeer gewelddadige relatie, met grote lichamelijke en psychische gevolgen voor het slachtoffer. Naast de gevangenisstraf mag de man drie jaar lang geen contact met haar opnemen en niet in de stad Groningen komen, behalve via de ringweg meldt Oogtv.nl.

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