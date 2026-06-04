Vermiste vrouw teruggevonden in Paterswolde

Paterswolde – De politie heeft donderdag in de omgeving van het Paterswoldsemeer en Eelderwolde gezocht naar een vermiste vrouw. Dat meldde Burgernet. Bij de zoektocht werd ook een politiehelikopter ingezet.

Het ging om een 28-jarige vrouw met donkerblond haar. Zij had een voedingssonde in haar neus. Volgens de politie was het mogelijk dat zij zich verplaatste op een fiets en een tas bij zich had.

Update, aangetroffen:

De vermiste vrouw is inmiddels gevonden. Zij werd aangetroffen in een natuurgebied in de omgeving van Schelfhorst. Volgens het Dagblad is de vrouw ter plaatse behandeld in een ambulance. Daarna is zij overgebracht naar het ziekenhuis.

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