Defensie gaat 22 juni oefenen vanaf Airport Eelde

Eelde – De Koninklijke Luchtmacht traint van 22 juni tot en met 6 juli op Groningen Airport Eelde tijdens oefening Moving Werewolf.

Daarbij oefent Defensie hoe missies bevoorraad kunnen blijven vanaf een alternatieve locatie als vliegbasis Eindhoven niet inzetbaar is.

Alle militaire vluchten vertrekken en landen op Eelde, dagelijks tijdens twee zogeheten ‘waves’. Welke toestellen deelnemen is niet bekend, maar de komst van C-130-transportvliegtuigen en Chinook-helikopters ligt voor de hand.

