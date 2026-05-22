‘Het is beschamend’ en Rode Kruis zet tenten tegen zon neer in Ter Apel

Landelijk – Premier Jetten heeft bevestigd dat Nederland momenteel met een asielcrisis kampt. „Als je ’s avonds om half elf nog aan de telefoon hangt om te kijken of mensen ergens in een sporthal kunnen overnachten, dan is dat geen normale situatie”, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Meldt RTV Noord.

Volgens Jetten heeft hij deze week contact gehad met 25 gemeenten over de opvangproblematiek. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zag zich de afgelopen dagen zelfs genoodzaakt mensen te weigeren.

Asielminister Bart van den Brink stelde na afloop van de ministerraad dat er „wel degelijk sprake is van een crisis” wanneer Ter Apel geen asielzoekers meer toelaat. Tegelijkertijd waarschuwde de CDA-bewindsman ervoor dat in politiek Den Haag te snel wordt gesproken van een crisissituatie. Volgens hem moeten grote woorden worden vermeden als die uiteindelijk geen oplossingen bieden. Meer hierover en bron RTV Noord.

