Drie minderjarigen vast voor geweld en diefstal Stationsplein

Groningen – In het onderzoek naar een openlijke geweldpleging en de diefstal van een regenboogvlag zitten op dit moment drie verdachten vast. Ze worden gehoord over hun betrokkenheid bij de incidenten, die op 16 mei plaatsvonden op het Stationsplein in Groningen.

We hebben op 21 mei een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden voor deze incidenten. Een dag eerder werden twee minderjarige jongens uit de gemeente Het Hogeland buiten heterdaad aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze zijn ook verdachte in het onderzoek naar de incidenten op 16 mei en ze worden daar dus ook over verhoord.

De politie ziet het incident als een openlijke geweldpleging, dan wel diefstal met geweld, en daarbij kijken we ook of er sprake is geweest van discriminatie. Het onderzoek gaat verder. We sluiten niet uit dat er nog één of meerdere aanhoudingen volgen.

Bericht 18 mei

Een man uit Groningen (24 jaar) is op zaterdag 16 mei mishandeld in de omgeving van de carpoolplaats bij het station in Groningen. Meerdere verdachten hebben het slachtoffer geslagen en geschopt nadat hij een demonstratie in de stad had bezocht. De verdachten hebben een regenboogvlag van het slachtoffer gestolen.

De politie kreeg rond 15:00 uur melding van de mishandeling. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan. De verdachten werden niet meer in de omgeving gevonden. Er is met meerdere getuigen gesproken en we zijn in het bezit van camerabeelden waarop de mishandeling te zien is. Er zijn ook camerabeelden uit de omgeving opgevraagd.

Weet jij meer van deze mishandeling en wie erbij betrokken waren? Meld dit dan bij de politie. Heb je de mishandeling gezien of gefilmd en heb je nog geen contact met de politie gehad? Doe dit dan alsnog. Meld jezelf bij de politie als je betrokken was bij deze mishandeling.

Je kunt in contact met ons komen door te bellen naar de opsporingstiplijn 0800-6070. Vermeld dan ook het zaaknummer 2026130365. Je kunt ook anoniem informatie met de politie delen via Meld Misdaad Anoniem (online of via 0800-7000).

