30 voertuigen gecontroleerd, diverse proces verbalen opgemaakt

Regio – Woensdagavond en nacht hebben agenten op meerdere locaties gecontroleerd op rijden onder invloed. Ze hebben hierbij ongeveer 30 voertuigen gecontroleerd. Daarbij zijn meerdere bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

In Marum raakte woensdagavond een bestuurder betrokken bij een eenzijdig ongeval nadat hij onwel was geworden. Omdat het vermoeden bestond dat de 24-jarige bestuurder onder invloed van drugs verkeerde, is in het ziekenhuis bloed bij hem afgenomen voor onderzoek.

Tijdens de controles werden daarnaast meerdere bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol:

▪️ Een 56-jarige inwoner uit de gemeente Noordenveld blies 285 UGL.

▪️ Een 55-jarige inwoner uit Achtkarspelen blies 345 UGL.

▪️ Een 24-jarige inwoner uit Groningen blies 340 UGL.

Alle bestuurders kregen een proces-verbaal. De zaken worden doorgestuurd naar het CVOM.

Ook een 18-jarige inwoonster uit de gemeente Westerkwartier werd aangehouden. Omdat zij niet goed kon blazen op het bureau, is bloed afgenomen. Dit wordt onderzocht door het NFI. De uitslag volgt later.

Daarnaast werd nog een 23-jarige bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Ook van hem is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Rijden onder invloed brengt niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Ga je de weg op? Laat alcohol en drugs dan staan.

