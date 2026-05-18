Forum Groningen tijdelijk ontruimd vanwege OMS

Groningen – Het Groninger Forum werd maandagmiddag rond 15:00 uur tijdelijk ontruimd. Wat er precies aan de hand is is nog niet bekend.

De brandweer is onderweg vanwege een brandmelding(OMS, openbaar meld systeem) in het gebouw.

Het lijkt te gaan dat er een handmelder is ingedrukt, een automatisch brandalarm. Het was loos alarm.

Note: OMS staat binnen de brandweer voor Openbaar Meldsysteem. Het is een systeem dat de automatische brandmeldinstallatie (BMI) van een gebouw direct en automatisch verbindt met de regionale alarmcentrale van de brandweer.

