Burgernet: Waarschuwing voor `nepagenten`

Regio – Mocht u gebeld worden door een onbekend persoon die zegt van de politie te zijn of van een bank en die verteld dat er inbrekers in de buurt zijn, waarvan er ook al iemand is gearresteerd.

En wordt u verzocht om alvast pinpassen, sieraden en andere waardevolle spullen klaar te liggen om opgehaald te worden door politie vertrouw dit niet. Dat meldt Burgernet zondagavond om 19:30 uur.

De politie zal u niet op deze manier benaderen. Wordt u dus gebeld hang dan op en bel 112 om te dit te controleren bij de ‘echte’ politie. Mocht u familie, vrienden of kennissen hebben waarschuw hun ook voor deze methode.

Zie ook de website politie.nl/informatie/hoe-herken-ik-een-nepagent.html

