Grip1: Gaslekkage Rivierenhof Groningen, woningen tijdelijk geëvacueerd

Groningen – In een woning aan de Rivierenhof in Groningen is zaterdagavond rond 22:30 uur een behoorlijk gaslek ontstaan. Dat meldt VR Groningen.

De brandweer gaat meerdere flats ontruimen en ze hebben daarom Grip1 gegeven.

Om de verschillende hulpdiensten beter met elkaar te laten samenwerken hebben we opgeschaald naar GRIP 1.

Ruim afzetten

Ze gaan het gebied rondom het gaslek ruim afzetten. Dit doen ze omdat het op dit moment nog onbekend is hoeveel gas er in het pand staat.

Ze hebben de gaslekkage onder controle. Dat betekent dat de bewoners die ontruimd waren weer naar binnen mogen in hun eigen woningen. Ze hebben uitvoerig metingen verricht en geen verhoogde concentraties gas meer aangetroffen.

Ze gaan afschalen en alle hulpdiensten die hier aanwezig waren gaan weer terug naar hun eigen gebied of post. Enexis is ter plaatste om het gas van dit pand af te sluiten.

