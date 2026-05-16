Knuffels neergelegd bij woning na onrust in Stadskanaal

Stadskanaal – Bij een woning in Stadskanaal zijn de afgelopen 24 uur meerdere knuffels neergelegd na de onrust die ontstond rond een mishandelingszaak waarbij twee jonge kinderen betrokken zouden zijn.

De knuffels werden achtergelaten bij de hekken rond de woning waar eerder deze week vernielingen plaatsvonden. Via sociale media werd opgeroepen om knuffels neer te leggen als steunbetuiging, waarna veel mensen gehoor gaven aan die oproep.

De spanningen in het dorp liepen de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud mogelijk langdurig zouden zijn mishandeld. In verband met de zaak zitten twee vrouwen vast.

Donderdagavond ontstond onrust in de buurt en werden ruiten van woningen vernield. Voor die vernielingen heeft de politie een tiener aangehouden.

De politie blijft aanwezig in de omgeving om de situatie in de gaten te houden.

Foto’s dank aan Dennie Gaasendam.

