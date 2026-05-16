Drie voertuigen betrokken bij ongeval op Industriepark in Leek

Leek – Op het Industriepark in Leek heeft zaterdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij drie voertuigen betrokken zijn geraakt.

Op een kruising kwamen een busje en een personenauto met elkaar in botsing. Kort daarna zette de automobilist zijn voertuig in de achteruit, waarna ook een derde auto werd geraakt.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de betrokkenen. Over de ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend.

Vanwege het ongeval heeft de politie een deel van het Industriepark afgesloten voor verkeer. Ook kwam een aanrijdingsselecteur ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het incident.

