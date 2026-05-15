Automobiliste rijdt dwars door afzetting en crasht

De Punt – In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een eenzijdig verkeersongeluk plaatsgevonden met een auto op de Groningerstraat bij de Punt.

Een automobiliste zag de borden van wegwerkzaamheden door onbekende reden over het hoofd bij de rotonde en botste daar vervolgens tegenop. De auto reed vervolgens daarbij een lantaarnpaal omver en kwam ongeveer honderd meter verderop tot stilstand.

De bestuurster raakte niet gewond. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto's