Winschoter verdacht van geraffineerd seksueel uitbuiten vrouwen

Winschoten – Acht jaar cel en een TBS-maatregel met dwangverpleging. Dat eist de officier van justitie tegen een 35-jarige man uit Winschoten. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdenkt hem van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van drie vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen mei 2020 en zijn aanhouding, eind mei 2025.

Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. “Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in een toekomst samen met hem. Op het moment dat de vrouwen het kwetsbaarst waren, sloeg hij toe.”

Geraffineerd

De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier nog een veel geraffineerder middel. “Hij maakte hen verslaafd aan harddrugs. Hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien: in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetisj.”

Dwang

Het OM vindt dat er sprake is van betrouwbare verklaringen en wettig en overtuigend (steun)bewijs. Daaruit volgt dat de slachtoffers vaak met (dreiging van) geweld en onder invloed van drugs (extreme) seksuele handelingen moesten verrichten. Dit bij zowel de verdachte als bij anderen. Daarnaast dreigde de verdachte met het openbaar maken van seksueel getinte foto’s en video’s.

Verliezen van controle

De vrouwen verloren meer en meer de controle over hun eigen leven. Controle die volgens de officier van justitie in de loop der tijd bij de verdachte kwam te liggen. “Zo raakt één van de vrouwen haar baan en contacten kwijt, terwijl de verdachte haar steeds meer controleert via camera’s en haar telefoon. (…) Ook had hij bij een vrouw de beschikking over haar bankpas en pincode.”

Beperkte bewegingsvrijheid

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij gebruikt heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van de slachtoffers, dat er ook sprake is geweest van geweld en dat de vrouwen altijd voor hem beschikbaar moesten zijn. Eveneens was er sprake van een beperkte bewegingsvrijheid en hadden de vrouwen niet of nauwelijks de beschikking over hun eigen verdiensten.

Hulp uit de omgeving

Deze zaak laat zien dat het doen van aangifte van groot belang is, hoewel dat gezien de ontstane omstandigheden moeilijk is. De officier van justitie roept mensen in de omgeving van een slachtoffer dan ook op om hun rol hierin te pakken. “Wees bereikbaar voor het slachtoffer mocht het moment komen dat dit slachtoffer over een drempel heenstapt en hulp durft te zoeken.”

Leven opbouwen

In deze zaak heeft de verdachte zelfs nog vanuit de gevangenis geprobeerd de vrouwen klein te maken en afhankelijk te houden. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt. “De vrouwen die vandaag hun stem hebben laten horen zijn niet langer alleen slachtoffers”, zegt de officier van justitie in de rechtbank in Groningen. “Zij hebben ieder op hun eigen manier hun leven stap voor stap weer opgebouwd. Dat verdient erkenning. En zij verdienen dat voor de feiten die hen zijn aangedaan vandaag ook recht wordt gedaan.”

Foto's