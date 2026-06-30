Hekken tegen overlast Spilsluizen zorgen voor waterbedeffect in binnenstad

Groningen – Het afsluiten van het openbaar groen bij de Spilsluizen heeft geleid tot een direct ‘waterbedeffect’ in de binnenstad. Sinds er op 11 juni hekken zijn geplaatst rond de overlastlocatie, hebben drugsdealers en overlastgevers zich verplaatst naar andere plekken in het centrum. Dat erkent het college zwart op wit in antwoord op raadsvragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie. Meldt Oogtv.nl.

Op en rond groenstrook voor de dagopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen werd de afgelopen maanden veel overlast ervaren waarbij er sprake was van intimidatie en verbaal geweld tegen buurtbewoners en passanten. Omdat extra inzet van politie, boa’s en zorgpartners niet hielp, greep de gemeente op 11 juni in door hekken te plaatsen en beveiliging in te huren.

Hoewel de acute overlast rond de Spilsluizen daardoor fors is afgenomen, geeft het college nu toe dat de problematiek niet is opgelost: “We zien dat drugsdealers, runners en andere doelgroepen zich nu op andere plekken in de binnenstad manifesteren.” Meer op Oogtv.nl.

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