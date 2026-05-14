Twee vrouwen aangehouden vanwege kindermishandeling + Noodverordening

Stadskanaal – Twee vrouwen uit de gemeente Stadskanaal zijn vanavond door de politie aangehouden. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Politie en Openbaar Ministerie hebben zich genoodzaakt gezien de in dit onderzoek geplande aanhoudingen te vervroegen. Dit vanwege de vandaag ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten.

De beide verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend moeten zijn in de communicatie.

update; Burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor een specifiek gebied in Stadskanaal. Dit naar aanleiding van het verstoren van de openbare orde eerder op dag en de vrees voor verdere escalatie. Meldt Rtvnoord.

