DVHN: Meisje(6) raakt in coma na mishandeling

Regio – Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden stelselmatig zwaar geweld hebben gebruikt tegen een meisje van zes en een jongen van zeven jaar.

Volgens DVHN.nl werden de mishandelingen — waaronder het als straf laten opeten van eigen braaksel — ook gefilmd. Het Openbaar Ministerie heeft het lopende strafrechtelijke onderzoek bevestigd naar aanleiding van vragen van DVHN.nl.(+meer info daar)

