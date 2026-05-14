Expertisecentrum stelt: ‘Vallen steenstrips was eventueel te voorkomen`

Groningen – Het loslaten van steenstrips boven de Julianabrug en op andere locaties langs de zuidelijke ringweg had volgens deskundigen voorkomen kunnen worden als de geldende richtlijnen waren nageleefd.

Dat zegt voorzitter Jan Harms namens de Stichting Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips. “Voorafgaand aan dit project is advies ingewonnen bij een van onze leden,” aldus Harms. “Daar werd direct gewaarschuwd dat de voorgestelde bevestigingsmethode aanzienlijke risico’s met zich meebracht. Helaas is precies dat scenario werkelijkheid geworden.” Dat meldt Oogtv .nl.

Harms verwijst daarmee naar de incidenten met gevelbekleding langs de zuidelijke ringweg in de afgelopen maanden. Rijkswaterstaat voert momenteel een systematisch onderzoek uit naar de loslatende gevelbekleding, nadat eind maart een plaat van de Julianabrug naar beneden viel en op een haar na een groep roeiers miste.

Kort na het incident zijn meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug verwijderd. Ook bij de viaducten over de Van Iddekingeweg en de Laan Corpus den Hoorn is gevelbekleding weggehaald.

Foto's