Nieuwe tankautospuit voor brandweer Appingedam 

Apppingedam – Dinsdagavond is het nieuwe voertuig van Brandweer Appingedam officieel in gebruik genomen.

TS 01-3131

Onder grote belangstelling waaronder diverse oud gedienden werd het voertuig voorgereden. Onder het genot van een hapje en drankje werd het voertuig uitgebreid bekeken.

Appingedam is de eerste post in Veiligheidsregio Groningen die met het nieuwe voertuig gaat werken, in totaal komen er 28 stuks.

Voor de auto van Appingedam waren er al twee paraatheids voertuigen afgeleverd. Deze worden voorlopig ingezet op de posten die een nieuw voertuig krijgen om vakbekwaam te worden. Zodat als het nieuwe voertuig aan een post wordt geleverd deze vlot in dienst kan.

Het voertuig is gebouwd door Ziegler Brandweertechniek b.v. op een Volvo FE 320 chassis.

De voertuigspecificaties zijn als volgt:

– Ziegler Top Integro next generation dakset;

– Ziegler Z-CAB XL manschappencabine;

– Z-CAB voorzien van airco- en verwarmingsinstallatie;

– LED-bar voorzijde voertuig 20.000 lumen;

– Huisnummerverlichting geïntegreerd in Top Integro dakset;

– ALPAS 7-luiks opbouw met Z-Vision;

– Opbouw rondom voorzien van opstapkleppen;

– Ziegler Z-Control pompbediening;

– 4.100 mm wielbasis;

– Watertank 3.000 liter;

– Ziegler pomp FPN 10-3.000-2H;

– LD aanvalshaspel 250 l/min bij 6 bar op 60 meter;

– Lichtmast met een draai- en kantelunit;

– Elektrisch hydraulisch ladderrek;

– Pump & Roll;

– Hydraulisch aangedreven generator 6,5 kVA.

Het voertuig is het 1500e voertuig dat sinds 1951 door Ziegler is gebouwd. Deze mijlpaal komt op diverse plekken op het voertuig terug.

