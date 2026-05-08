Getuigen gezocht rond het schietincident, man(18) is de ernstig gewonde

Groningen – Heb jij meer informatie over de inzittende(n) van een zwarte Fiat en een zwarte Peugeot die betrokken waren bij een schietincident aan de Antaresstraat en Veldspaatstraat in Groningen?

De zwarte Fiat ging er na het incident vandoor. Meld het bij de politie via 0800-6070 of 0800-7000 (anoniem)!

De politie is een onderzoek gestart na meldingen van een schietincident, aan de Veldspaatstraat en de Antaresstraat in Groningen. Hierbij waren mogelijk twee personenauto’s betrokken – een zwarte Fiat en een zwarte Puegeot. De politie zoekt nog de inzittenden van beide betrokken auto’s. Een van de auto’s, de zwarte Fiat is na het incident weggereden. Heb je informatie over deze zaak? Of heb je beelden van de incidenten tussen beide personenauto’s? Meld het bij de politie!

Rond 22:40 uur kreeg de politie een melding van een mogelijk schietincident aan de Veldspaatstraat in Groningen. Agenten troffen daar een 18-jarige man uit Groningen aan. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek gestart

Er kwamen kort op elkaar meerdere meldingen binnen van een mogelijk schietincident in de Antaresstraat en in de Veldspaatstraat. Daarbij zouden twee personenauto’s betrokken zijn geweest. De politie gaat ervan uit dat er een conflict was tussen de inzittenden van beide voertuigen. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke plek of plekken daadwerkelijk is geschoten.

De twee personenauto’s zijn vermoedelijk vanaf de Antaresstraat met hoge snelheid achter elkaar aan gereden. De route liep mogelijk via de Pleiadenlaan en de Siersteenlaan richting de Veldspaatstraat. Daarna ging de zwarte Fiat ervandoor. Aan de Veldspaatstraat troffen agenten het gewonde slachtoffer aan.

De politie zocht direct in de omgeving naar de zwarte Fiat, maar de auto en de inzittenden werden nog niet gevonden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De zwarte Peogeot waarin het slachtoffer zat is in beslag genomen voor onderzoek.

Vuurwapen getrokken

Toen agenten bij de Veldspaatstraat aankwamen, stond daar ook een andere auto die mogelijk betrokken leek bij het incident. De inzittenden werden met getrokken vuurwapen uit de auto gepraat. Later bleek dat zij niet betrokken waren.

Getuigen en beelden gezocht

De politie deed donderdagavond sporenonderzoek en sprak met meerdere getuigen. Vandaag gaat het onderzoek verder met een buurtonderzoek in de omgeving van de incidenten. Ook zoekt de politie naar camerabeelden waarop de auto’s of het incident te zien zijn.

Was je donderdagavond rond 22:40 uur in de omgeving van de Antaresstraat, Pleiadenlaan, Siersteenlaan of Veldspaatstraat? Heb je camerabeelden, dashcambeelden of deurbelbeelden waarop de zwarte Fiat, de betrokken voertuigen, de mogelijke verdachten of het incident te zien zijn? Of heb je andere informatie voor het onderzoek en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Deel je liever anoniem informatie, doe dit dan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

