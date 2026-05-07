Schietpartij Veldspaatstraat Groningen, 1 gewonde (update)

Groningen – Donderdagavond rond 22.40 uur kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan de Veldspaatstraat in Groningen. Meerdere politie-eenheden gingen direct ter plaatse en deden onderzoek in de omgeving. 1 persoon raakte gewond meldt de politie via X. Een achterraam van een auto was helemaal kapot(foto).

Aan het Hoendiep werden eerst twee personen uit een auto gehaald. Daarbij trok de politie uit voorzorg de vuurwapens, volgens de geldende procedure. De twee zijn even staande gehouden.

Medische hulpverlening is ter plaatste. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Update: Ze hadden er niks mee te maken , en zijn weer vrijgelaten. Het onderzoek gaat door.

