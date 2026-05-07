Cessna maakt noodlanding in weiland nabij Munnekezijl

Munnekezijl – Een klein vliegtuig heeft donderdagavond een noodlanding gemaakt in een weiland aan de Willem van der Ploegweg bij Munnekezijl. Dit is niet ver van de Groningse grens.

Rond 19.05 uur kreeg de politie een melding binnen van een vliegtuig in problemen. Door het wegvallen van de oliedruk viel de motor van het toestel uit. De piloot wist het vliegtuig vervolgens veilig aan de grond te zetten in een weiland.

In het toestel, een Cessna C-172, zaten twee personen. Het vliegtuig kreeg rond 18.50 uur tijdens de vlucht plotseling motorproblemen, waarna een noodlanding noodzakelijk was. Niemand raakte gewond.

Foto's