Openlijke geweldpleging – Nieuwe Ebbingestraat, wie is deze man?

Verdachte:

Geslacht: Man

Huidskleur: Licht

Postuur: Gezet

Haar: Donkerbruin achterover gekamd haar

Kleding: Donkere jas met bontkraag, lichtkleurig logo op linkermouw. Donkere broek en donkere schoenen.

De politie onderzoekt een openlijke geweldpleging tussen twee groepen aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Op beelden van de mishandeling is te zien dat er sprake is van fors geweld. Uiteindelijk raakt één persoon dusdanig gewond aan zijn oog dat er directe medische hulp nodig is. Hij moet worden behandeld in de ambulance. Vermoedelijk heeft hij een klap gekregen met een stuk glas.

Verdachte gezocht

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het geweld en wat eraan is voorafgegaan. Ook zijn we op zoek naar deze man. Op de beelden is te zien dat hij een prominente rol speelt in het geweld. We willen graag weten wie dit is, voordat we verdere beelden verspreiden van de mishandeling waarop ook andere betrokkenen uit de groep te zien zullen zijn.

Meld je informatie!

Ben je of ken je deze man? Of was je betrokken bij de openlijke geweldpleging? Wees verstandig en meld het bij de politie via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of via onderstaande tipformulier. Geef je liever anoniem informatie door? Dit kan door te bellen met 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl