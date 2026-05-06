Gemiddeld één woninginbraak per dag in de Gemeente Groningen

Groningen – In de gemeente Groningen zijn vorig jaar 367 woninginbraken geregistreerd. In de hele provincie lag dat aantal 300 hoger.

Daarmee was de provincie goed voor 3 procent van het totale aantal woninginbraken in Nederland, waar in totaal 21.625 incidenten werden gemeld. Binnen de provincie zijn er duidelijke verschillen tussen gemeenten, blijkt uit onderzoek van Veiligheids-sloten.nl op basis van politiedata.

Na de gemeente Groningen werden de meeste inbraken gemeld in Oldambt (81) en Eemsdelta (47). In Pekela (10), Stadskanaal (21) en Veendam (21) bleven de aantallen juist relatief laag.

Kijk je naar het risico per inwoner, dan staat Oldambt bovenaan met 20,5 woninginbraken per 10.000 inwoners, gevolgd door de gemeente Groningen met 15. Landelijk voert Rozendaal de lijst aan, met 27,2 inbraken per 10.000 inwoners.

Foto's