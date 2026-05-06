Univé Verzekeringen deelnemer 112GroningenDag: voetbalmuur aanwezig

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Univé Verzekeringen komt ook weer 13 juni.

Tijdens de 112GroningenDag laten wij als Univé Noord Nederland zien waar wij voor staan: samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s. Als coöperatie zonder winstoogmerk staan wij midden in de samenleving en helpen wij onze leden om schade en leed zoveel mogelijk te voorkomen.

Want als het misgaat, heeft dat altijd impact.

Op onze stand is er voor jong en oud iets te beleven. Voor kinderen hebben wij een grote voetbalmuur waar zij spelenderwijs hun vaardigheden kunnen testen én mooie prijzen kunnen winnen. Daarnaast nemen wij bezoekers mee in een realistische ervaring met onze VR-brillen. Hier kun je ervaren wat er gebeurt wanneer een auto te water raakt en hoe je in zo’n situatie kunt handelen. Zo maken we mensen op een toegankelijke manier bewust van risico’s en wat je zelf kunt doen.

Met onze aanwezigheid willen wij bijdragen aan een veilige en bewuste leefomgeving. Samen met andere hulpdiensten en organisaties zetten wij de toon: door kennis te delen, bewustwording te vergroten en elkaar te helpen. Want samen kunnen we risico’s beter beheersbaar maken. Ze staan in de Expo hal op dezelfde plek als 2024.

