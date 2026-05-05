Bevrijdingsfestival in het Stadspark (Video)

Groningen – Op 5 mei vieren we in Groningen, net als in de rest van Nederland, onze vrijheid tijdens het Bevrijdingsfestival. Tegelijk staan we stil bij het besef dat vrijheid op veel plekken in de wereld niet vanzelfsprekend is. Het festival wordt georganiseerd door Stichting Vier 5 mei, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Video hier.

Dinsdagavond om 21.30 uur staat de Jostiband onder leiding van Maan en Reinier Zonneveld op de Mainstage. Eerder op de avond treedt Elmer op om 20.00 uur en om 22.45 uur sluit Sef het programma af.

Stichting Vier 5 mei heeft als doel om zoveel mogelijk mensen, en in het bijzonder inwoners van de provincie Groningen, te betrekken bij de betekenis van 5 mei: wat de bevrijding in 1945 ons vandaag de dag nog zegt, en hoe we vrijheid nu ervaren — in Nederland en daarbuiten.

