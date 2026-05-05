Stationsweg is van 6 tot en met 20 mei afgesloten

Groningen – De Stationsweg is van woensdag 6 mei tot en met woensdag 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan de nieuwe bus onderdoorgang bij het Hoofdstation.

In deze periode legt de gemeente een kruising met verkeerslichten aan. Deze moet ervoor zorgen dat bussen straks veilig de onderdoorgang in en uit kunnen rijden. De aanpassing houdt verband met de verhuizing van het busstation: vanaf 28 juni vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde van het station.

Tijdens de werkzaamheden is de Stationsweg niet toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Zij worden omgeleid.

Bussen en voetgangers ondervinden minder hinder. Het station blijft voor hen bereikbaar zoals gebruikelijk. Ook de taxistandplaats blijft toegankelijk.

