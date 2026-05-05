Veilig Thuis 13 juni ook op de 112GroningenDag

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Veilig Thuis komt ook 13 juni. Bij Veilig Thuis Groningen kunnen mensen terecht die hulp zoeken voor zichzelf of zich zorgen maken over anderen.

Of het nu gaat om ouderenmishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld of bijvoorbeeld stalking, wij luisteren en denken met je mee. We zijn er voor álle inwoners van de provincie Groningen. Op de 112 dag is het mogelijk met ons in gesprek te gaan en informatie te verkrijgen. Ze staan bij de politie in de Borgmanhal.

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu al te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant van de Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

