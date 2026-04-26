Geen treinen naar Eemshaven door storing

Groningen – Treinreizigers tussen Groningen en de Eemshaven moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden aan het einde van de ochtend. Volgens spoorbeheerder ProRail kunnen door de storing de wissels niet goed bediend worden op het baanvak tussen Roodeschool en de Eemshaven. Hierdoor is het treinverkeer tussen deze twee stations stilgelegd. Een storingsploeg van ProRail is ter plaatse om de storing op te lossen. De verwachting op dit moment is dat dit tot zeker 14.00 uur gaat duren.

Tussen Groningen en Roodeschool rijden de treinen volgens de dienstregeling.

