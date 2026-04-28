Oplichting – Roskildeweg – Groningen: Wie is deze man?

Groningen – Deze man betaalde op 2 februari in een winkel aan de Roskildeweg in Groningen een dure telefoon met de pinpas, die eerder die dag door een nepagent was opgehaald bij een 79-jarige vrouw uit Leek. Weet je wie hij is?

Het slachtoffer werd op 2 februari gebeld door een nepagent, die vertelde dat er geprobeerd was om bij haar in te breken. Er kwam vervolgens een nepagent bij haar in Leek aan de deur om waardevolle goederen veilig te stellen. Deze nepagent ging er vandoor met de pinpas van de vrouw en dure sieraden. De emotionele waarde was ook nog eens enorm groot.

Diezelfde avond wordt er met de gestolen pinpas een dure telefoon afgerekend in een elektronicawinkel aan de Roskildeweg in Groningen. De verdachte staat op beeld. Mogelijk is hij ook bij het slachtoffer aan de deur geweest.

Weet je wie deze man is? Of wil je jezelf melden? Geef je tip door via onderstaand tipformulier of bel de politie op 0800-6070. Anoniem tippen? Bel dan 0800-7000.

Let op: de politie komt nooit langs om waardevolle spullen op te halen

Helaas zien we nog steeds dat oplichters zich voordoen als bankmedewerker of nepagent. Ze gebruiken babbeltrucs om oudere mensen bang te maken. Ze willen je dan helpen door waardevolle goederen veilig te stellen. Trap er niet in! Hang de telefoon op als je het niet vertrouwt. Druk de deur weer dicht. Doe melding bij de politie of de bank. Wil je weten of de bank of de politie je echt nodig heeft? Bel dan zelf je bank of de politie (0900-8844).

