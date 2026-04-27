Man mishandeld na Helden van Oranje

Groningen – Een leuke, gezellige avond eindigde voor Roy zondagavond op een vervelende manier. Roy loopt aan het einde van de avond van het Stadspark naar het Hoofdstation in Groningen. Op de Concourslaan komt een jongen naast hem lopen die hem om een sigaret vraagt schrijft RTV Noord.

Als Roy weigert om die te geven, slaat de jongen Roy tegen de grond en samen met een aantal andere jongens slaat en schopt hij op hem in. Roy is nu op zoek naar getuigen van de mishandeling. Meer hierover op RTV Noord.

Na een gezellige avond op het festival Helden van Oranje loopt Roy rond 23.30 terug naar het station om zijn trein te halen. Dan komt er een jongen naast hem lopen die een arm om hem heen slaat. ‘Hij vroeg mij op een nogal dwingende manier om een sigaret.

Die wilde ik hem niet geven en ik zei dat hij van mij af moest blijven. Hij bleef aandringen, maar ik weigerde hem een sigaret te geven. Toen sloeg hij mijn sigaret uit mijn mond.

(Vanwege privacyredenen noemen ze het slachtoffer bij RTV Noord alleen bij zijn voornaam. De achternaam van Roy is bekend bij de redactie aldaar. We hebben ook de politie om een reactie gevraagd op dit incident, maar nog geen reactie ontvangen, meldt RTV Noord)

Foto's