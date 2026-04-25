Helper komt vast te zitten na reddingsactie in Veendam

Veendam – Een automobilist is zaterdagochtend met een voertuig in het water terechtgekomen aan het Beneden Dwarsdiep in Veendam.

Omstanders schoten direct te hulp en wisten de bestuurder uit de auto te halen. Tijdens die reddingsactie raakte één van de helpers zelf in de problemen, toen hij niet meer van het dak van het voertuig kon komen. Ook hij werd uiteindelijk veilig geholpen.

De bestuurder is ter plaatse in een ambulance gecontroleerd. Over de ernst van eventuele verwondingen is niets bekend. Het voertuig is later uit het water gehaald en weggesleept.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's