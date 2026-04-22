Forse uitslaande brand in Warffum (update)

Warffum – De brandweer is woensdagmuddag gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Oosterstraat in Warffum. Omdat het om een grote schuur gaat en de brand uitslaand is heeft de meldkamer opgeschaald naar middelbrand.

Ze proberen momenteel om overslag naar de woning te voorkomen. Twee tankautospuiten zijn ter plaatse.

Door een snelle inzet hebben we weten te voorkomen dat de brand overgeslagen is naar de woning. We zullen nog langere tijd aanwezig zijn met nabluswerkzaamheden. Stichting Salvage zal de eigenaar bijstaan met de afhandeling van de schade. Gelukkig zijn er bij de brand geen gewonden gevallen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media