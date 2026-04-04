Brand bij kindertandheelkunde, veel rookontwikkeling (update)

Hoogezand – Bij Jongkind kindertandheelkunde aan de Burgemeester Tuinstraat in Hoogezand heeft zaterdag een brand gewoed.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de situatie onder controle gekregen. De weg werd tijdelijk afgesloten.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Het ging om een airco unit.

De brand is onder controle. In een aantal woningen en de aangrenzende tandheelkundepraktijk is wat rookschade ontstaan, hiervoor komt salvage ter plaatse.

De eenheden ronden de laatste controles ter plaatse af en gaan daarna terug naar de kazerne.

