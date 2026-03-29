Auto botst tegen vangrail op N366 bij Veendam

Veendam – Zondagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N366 ter hoogte van hp 1,1

Op de rotonde was een voertuig de macht over het stuur verloren en is vervolgens tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De inzittende werd ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht, het is onbekend of het slachtoffer mee moest naar het ziekenhuis.

Brandweer Veendam kwam ook ter plaatse maar hun inzet was niet meer nodig. Zij keerden dan ook kort na aankomst terug naar de post.

