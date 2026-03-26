Onderzoek naar (valse) melding van schietincident aan de Dokter Heukelmanstraat (update)

Tolbert – De politie doet onderzoek naar een mogelijk valse melding van een schietincident, dat woensdagavond omstreeks 22:50 uur zou hebben plaatsgevonden in een woning aan de Dokter Heukelmanstraat in Tolbert.

Ze kregen woensdag 25 maart omstreeks 22:50 uur een melding van een schietincident in een woning aan de Dokter Heukelmanstraat in Tolbert. Gezien de aard van de dreiging is er meteen opgeschaald. Ter plaatse zijn er geen aanwijzingen of sporen gevonden die wijzen op een schietincident. Ook in de woning zelf zijn geen slachtoffers aangetroffen.

In de melding werd ook gesproken over mogelijke dreiging richting een persoon uit Stadskanaal. Agenten troffen ook daar geen bijzonderheden aan.

Mogelijk valse melding

Op beide locaties bleek dus geen sprake van een schietincident. Ze gaan op dit moment uit van een valse melding. Het is nog onduidelijk wie de melding heeft gemaakt en waarom. Er zijn tot nu toe geen aanhoudingen verricht. We gaan in gesprek met de betrokkenen en doen verder onderzoek.

Valse melding

Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 dan pleeg je een misdrijf. Het doen van een valse melding is levensgevaarlijk. Er zullen altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen. Je moet er niet aan denken dat deze mensen 112 niet kunnen bereiken, omdat iemand anders een grap uithaalt of een valse melding maakt.

