Pinnen met gestolen pinpassen, aanwijzingen voldoende nu (update)

Oude Pekela – Herken jij deze verdachte? Hij pint meerdere grote bedragen met gestolen pinpassen op vrijdag 23 januari rond 19:40 uur bij een pinautomaat aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela. Meld het bij de politie!

Een 66-jarige vrouw uit de gemeente Pekela werd deze dag gebeld door een onbekend nummer. Via de telefoon is ze overtuigd door een man om meerdere bankpassen met bijbehorende pincodes af te geven. Ze werd zelfs doorverbonden naar een zogenaamd onderzoeksteam van de politie die haar verzekerden dat het goed zat. Even later kwam een onbekende man de bankpassen ophalen.

Met de pinpassen van mevrouw werd kort daarna gepind bij een pinautomaat aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela door een onbekende man. Er wordt uiteindelijk met meerdere bankpassen een groot geldbedrag gepind.

Update 31-03-26: Inmiddels hebben ze voldoende informatie om verder te gaan met het onderzoek. Ze verwijderen daarom de beelden en verzoeken iedereen die de beelden gedeeld heeft om dit ook te doen. Het onderzoek gaat verder.

