Aanhangwagencontrole aan de Meihuizenweg in Wildervank & Ongeval op N7

Wildervank – Op zaterdag 21 maart 2026 heeft de politie, in samenwerking met Team Verkeer Noord-Nederland, een aanhangwagencontrole aan de Meihuizenweg in Wildervank. Tijdens deze controle werden meerdere uiteenlopende overtredingen geconstateerd, waarbij voor een aantal proces-verbaal is opgemaakt.

Een greep uit de overtredingen:

– Meerdere losbreekreminrichtingen of hulpkoppelingen niet op de voorgeschreven wijze bevestigd aan het trekkend voertuig.

– Een losbreekreminrichting aanwezig op een ongeremde aanhangwagen in plaats van een hulpkoppeling.

– Twee keer rijden zonder (vereist) rijbewijs

– Meerdere overtredingen met betrekking tot (de werking van) verlichting.

– Niet goed gezekerde lading / lading onvoldoende gezekerd

De hoeveelheid geconstateerde overtredingen laat maar weer eens goed zien waarom dit soort controles zo nuttig zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Een aantal misvattingen die nog steeds leven:

“Als ik er een netje overheen doe, dan is het goed toch?” Nee! De wet stelt dat lading zodanig gezekerd moet zijn dat deze onder alle omstandigheden niet van het voertuig of de aanhanger kan losraken. Dat betekent dat een spanband soms al afdoende kan zijn, of dat er bij zand of grind een zeil over de lading moet .

Ook zagen we dat losbreek rem inrichtingen en hulpkoppelingen vaak los over de trekhaak worden gelegd of gelust. Dit is niet toegestaan. Deze onderdelen moeten aan een vast onderdeel van het trekkend voertuig bevestigd zijn zodat, als de dissel loskomt van de trekhaak, ze optimaal hun werk kunnen doen om schade en ongelukken te voorkomen. Levensreddende kabeltjes dus!

In de middag waren we in ons gehele werkgebied actief. Op meerdere plekken stonden we met de lasergun en werd er streng gehandhaafd op afleiding in het verkeer . Ook troffen collega’s een van diefstal afkomstige aanhangwagen aan. Deze is in beslag genomen en nader onderzoek volgt.

Via deze weg willen ze ook nogmaals de bestuurders complimenteren die alles wél goed op orde hadden!

Groningen N7

Op de ringweg N7 bij Groningen heeft maandagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen.

Het ongeval vond rond 09.00 uur plaats op de rijbaan richting Groningen, vanuit de richting van Drachten.

