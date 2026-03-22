Ongeval tussen motor en fietser op kruising Damsterdiep

Groningen – Op de kruising van het Damsterdiep met de Zaagmuldersweg heeft zondagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een motor en een fietser.

De hulpdiensten, waaronder politie en ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Zowel de motorrijder als de fietser raakten bij de botsing gewond. Beiden zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een voorrangsfout is vermoedelijke de oorzaak van het ongeval. De motor liep dusdanige schade op dat deze moest worden afgesleept.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.

