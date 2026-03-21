Grote zoekactie naar vermiste vrouw (36), politie,SIN & Veteranen Search Team & SAR

Zuidlaren – De politie en de Veteranen Search Team en Stichting Inzet Reddingshond Nederland zijn zaterdagmiddag een zoekactie gestart naar een vermiste 36-jarige vrouw in de omgeving van Zuidlaren.
Meerdere politie-eenheden zochten op de grond. Ook werd er vanuit de lucht ondersteuning geboden door een politiehelikopter. En de SAR
Signalement van de vrouw:
- Donkerbruin haar
- Ongeveer 1.60 meter lang
- Fors postuur
- Wit/roze pyjama
De politie vraagt iedereen die de vrouw ziet of weet waar zij is, direct contact op te nemen via 112 of 0900-8844. Iedere tip kan van groot belang zijn.
Update: De Veteranen Search Team & Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN) was aanwezig met reddingshonden, naast het VST en politie.
