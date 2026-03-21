Groningen, Politie

Grote zoekactie naar vermiste vrouw (36), politie,SIN & Veteranen Search Team & SAR

21 maart 2026, 21:31
Beeld: Persbureau Meter / Duofocus

Zuidlaren – De politie en de Veteranen Search Team en Stichting Inzet Reddingshond Nederland  zijn zaterdagmiddag een zoekactie gestart naar een vermiste 36-jarige vrouw in de omgeving van Zuidlaren.

Meerdere politie-eenheden zochten op de grond. Ook werd er vanuit de lucht ondersteuning geboden door een politiehelikopter. En de SAR

Signalement van de vrouw:

  • Donkerbruin haar
  • Ongeveer 1.60 meter lang
  • Fors postuur
  • Wit/roze pyjama

De politie vraagt iedereen die de vrouw ziet of weet waar zij is, direct contact op te nemen via 112 of 0900-8844. Iedere tip kan van groot belang zijn.

Update: De Veteranen Search Team & Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN) was aanwezig met reddingshonden, naast het VST en politie.

