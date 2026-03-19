Straatroof bij de Hoornsedijk in Groningen

Groningen – De politie doet onderzoek naar een straatroof, die op woensdag 18 maart rond 16:35 uur plaatsvond bij de Hoornsedijk in Groningen. We zijn op zoek naar drie jongeren op fatbikes. Heb je iets gezien of weet je meer? Laat het ons weten.

Een 34-jarige man uit Groningen liep in de omgeving van Hoornsedijk en de Van Iddekingebrug (bij het fietspad naast het Hoornsediep) toen hij werd aangesproken door drie jongeren op fatbikes. Hij moest onder dreiging persoonlijke bezittingen afstaan.

De politie is na de melding een onderzoek gestart. We zijn op zoek naar de drie verdachten, die allemaal op een fatbike zaten. Het gaat mogelijk om minderjarigen. Ze droegen donkere kleding en in ieder geval één van hen had z’n gezicht deels bedekt. De drie verdachte mannen / jongens hadden een lichte en/of lichtgetinte huidskleur.

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Heb je iets gezien of gehoord van de dreigende situatie? Heb je rond het tijdstip van 16:30 uur drie personen op fatbikes gezien in de omgeving?

Heb je camerabeelden waarop mogelijk verdachte personen staan? Was je in de buurt en ben je zelf benaderd of belaagd door deze personen? Of weet je meer van deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via het tipformulier op Politie.nl.

