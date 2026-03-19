Politie zoekt verdachte van ernstige steekpartij, man(24) zwaargewond, tips welkom

Groningen – De politie is een onderzoek gestart naar een ernstig steekincident dat in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 maart plaatsvond in de binnenstad van Groningen. Eén persoon raakte ernstig gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Heb jij meer informatie over de verdachte? Meld dit dan gelijk via 0800-6070 (Opsporingstiplijn). Anoniem tippen kan via 0800-7000.

Op donderdag 19 maart rond 01:20 uur ontvingen we een melding van een steekincident aan de Tussen Beide Markten in Groningen. De politie ging gelijk met meerdere eenheden naar de locatie van het incident. Hier troffen we een ernstig gewond slachtoffer aan. Dit gaat om een 24-jarige man uit Groningen. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek gestart

De politie startte gelijk een onderzoek. Op dit moment gaan ze ervan uit dat er één verdachte betrokken was bij het incident. Deze persoon ging er vervolgens te voet vandoor in de richting van de Waagstraat. Op dit moment is niet bekend waar de verdachte vervolgens naartoe is gegaan. Donderdag gaat het onderzoek verder. We doen buurtonderzoek en bekijken eventuele camerabeelden uit de omgeving van het incident.

Signalement verdachte

Deze verdachte is nog niet aangehouden. Via Burgernet is kort na de melding een signalement van de verdachte verspreid. Mogelijk gaat het om een man met rossig haar. De verdachte droeg ten tijde van het incident donkere kleding.

Informatie en beeldmateriaal gezocht

Het incident vond plaats midden in de binnenstad van Groningen. Het is goed mogelijk dat meer mensen rond dit tijdstip op straat waren en getuige waren van het incident. Heb je meer informatie over de verdachte? Weet je meer over de vluchtroute van de verdachte of heb je misschien beeldmateriaal waarop de verdachte te zien is? Of heb je andere informatie voor het onderzoek en heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan gelijk contact op.

Dit kan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of door een tip door te geven via politie.nl. Wil je liever anoniem melden? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.

