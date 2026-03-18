17-jarige Nebyat uit Winschoten vermist

Winschoten – De politie is op zoek naar de 17-jarige Nebyat uit Winschoten. Zij is voor het laatst gezien op 24 februari aan de Mr. D. U. Stickerlaan in Winschoten.

Info en tippen: https://www.politie.nl/vermist/vermiste-kinderen/2026/maart/2026050602

In de dagen erna is er nog op verschillende momenten contact met haar geweest via WhatsApp. Echter is er sinds enkele dagen geen contact meer met haar. Daarom wil de politie graag weten waar Nebyat nu is.

Het is niet bekend welke kleding Nebyat droeg toen zij op dinsdagochtend de opvanglocatie verliet. Ze vertrok te voet en heeft geen beschikking over een vervoersmiddel (fiets of auto).

Signalement Nebyat:



Huidige leeftijd: 17 jaar

Lengte: 1.65 meter

Postuur: normaal tot slank postuur

Huidskleur: Donker

Haarkleur: Zwart

Meer informatie



Heb jij Nebyat nog gezien op 24 februari of in de dagen erna? Heb jij nog berichtjes van haar ontvangen en heb je nog niet met ons gesproken? Of heb je informatie over haar die van belang kunnen zijn voor ons? Dan komen we graag met je in contact. Bel hiervoor de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Deel je je informatie liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem (MMA) op 0800-7000.

Foto's